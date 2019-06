Siracusa, l'assessore Giovanni Randazzo annuncia le dimissioni

Annuncia le dimissioni il vice sindaco Giovanni Randazzo. La notizia, all'interno dell'ambiente politico, circolava già ma tempo, fino a quando lui stesso avrebbe annunciato ai suoi fedelissimi la decisione di voler lasciare l'incarico per motivi politici.

Secondo voci di corridoio, però, la Giunta Italia farebbe fatica a rinunciare alla presenza di Randazzo, e pare che ci siano stati tentativi di trattenerlo, magari con una divisione diversa delle deleghe. Aggiornamenti potrebbero venir fuori in giornata.

"Nel corso di un’assemblea con l’associazione politica Lealtà e Condivisione, cui appartengo, ho espresso l’intento di rinunziare, nelle settimane successive, al mio incarico in Giunta per motivi personali, dovuti alla fatica di attendere al mio ruolo di amministratore in contemporanea agli impegni lavorativi e familiari. - dichiara Randazzo - Il mio non voleva essere certo un annuncio alla città, era un intento espresso al mio gruppo, che mi ha sostenuto costantemente e con cui resto in pieno accordo, in forma riservata anche perché mi ripromettevo di parlarne meglio ed in maniera più approfondita con il Sindaco ed i colleghi di Giunta, concordando le relative modalità e comunque portando a termine i tanti impegni ancora in corso per tutto il tempo necessario."

" Per intanto il mio lavoro continua come prima, nell’interesse della mia città, i cui problemi ovviamente prevalgono su ogni motivo personale" - conclude Randazzo.