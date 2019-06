Noto, bus granturismo sversava gasolio in strada: denunciato autista

Sarebbe stato a conoscenza di uno sversamento di gasolio dal proprio autobus, ma nonostante questo avrebbe continuato la sua marcia per circa 6 chilometri, invece di chiedere assistenza.

Per tale motivo, l’autista di un autobus granturismo, adibito a noleggio con conducente, è stato denunciato dalla Polizia Provinciale alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Per eliminare il pericolo stradale che dal centro abitato di Noto, terminava all’interno di un piazzale di una nota officina sulla strada statale 115, si è reso necessario l’intervento di una ditta specializzata che ha proceduto alla bonifica del tratto stradale.