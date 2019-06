Augusta, tenta di strangolare la moglie e la minaccia: denunciato

Sarebbe vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del marito, una donna che, ha poi presentato querela alla Polizia di Stato, preoccupata per la sua persona e per i suoi figli.

Secondo quanto detto dalla donna, l'uomo avrebbe anche messo in atto tentativi di strangolamento e minacce di morte. Nei confronti del marito è scattata la denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia con contestuale richiesta di idonea misura cautelare al fine di preservare l’incolumità della moglie e dei figli.

L’uomo, nel novembre del 2017, era già stato arrestato nella flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie e nel 2003 per tentato omicidio ai danni di uno dei due figli.