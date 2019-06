Noto, incidente mortale vittime due minori: avviso conclusione indagini per automobilista accusato di omicidio stradale

E' stato notificato l’avviso conclusione indagini nei confronti di Giuseppe Di Giovanni, 33 anni, di Noto, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di omicidio stradale con l’aggravante di essersi dato alla fuga. L'uomo sarebbe l'autista del mezzo incriminato durante un incidente che si è svolto nella notte del 19 febbraio, a Noto, quando due minori persero la vita (per leggere l'articolo clicca QUI)

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Polizia, l'uomo avrebbe violato le regole cautelari previste dal codice della strada, ovvero l’obbligo di adeguamento della velocità alle condizioni di circolazione, di tempo (essendo il fatto avvenuto in ora notturna), di strada ( trattandosi di curva in prossimità di incrocio), il rispetto del limite di velocità urbano di 50 km/h (mentre la velocità calcolata a seguito di perizia è di circa 110 km/h) e l’obbligo di occupare la parte destra della carreggiata, cagionava la morte dei due giovani ragazzi, invadendo quasi del tutto l’opposta corsia di marcia, scontrandosi nella parte anteriore destra dell’autovettura con il ciclomotore Piaggio Vespa, facendo balzare in aria i due minori provocandone la morte per l’impatto con il suolo.

Tra i gravi elementi indiziari acquisiti dagli investigatori anche la conferma dell’assunzione di sostanze alcoliche nel corso della serata prima dell’incidente fatale.