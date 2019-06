Siracusa, incidente sulla strada del cimitero: perde la vita il centauro Francesco Garofalo

E' Francesco Garofalo, 41 enne, di Floridia, la vittima dell'incidente che si è verificato stamattina (clicca QUI), intorno alle 8, sulla strada del Cimitero, all'altezza dei semafori che si trovano appena dopo l'ingresso del cimitero. Lo scontro, mortale, tra un autocarro e una moto Ducati.

Quest'ultima viaggiava poco dietro l'altro mezzo, ed entrambi percorrevano lo stesso senso di marcia, cioè in direzione di Siracusa. Per ragione che sono ancora al vaglio della Polizia Municipale, la moto è finita sotto l'autocarro. Il centauro avrebbe battuto prima contro l'autocarro per poi finire oltre il guardrail.

La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora e mezza, e le auto sono state deviate su via Ascari. Il conducente dell'autocarro è un catanese di 42 anni. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.