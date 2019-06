Siracusa, incidente stradale mortale sulla strada del cimitero: perde la vita un motociclista

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade di Siracusa. Questa mattina sulla strada del cimitero scontro tra un furgone e una moto. Entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia verso il capoluogo. Ad avere la peggio il centauro, un 42enne di Floridia.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. Il traffico veicolare è stato deviato in via Ascari.