Siracusa, stop blocchi portinerie: sindacati al tavolo con il Prefetto "Risolvere il problema degli appalti a monte"

Ad un tavolo tecnico, questa mattina, i sindacati Cgil, Cisl, Uil ed il Prefetto Pizzi per discutere sull'ordinanza che che vieta i blocchi nelle portineri nella zona industriale di Siracusa, come forma di manifestazione.

Ancora distanti le posizioni tra il Prefetto che difende il contenuto dell'ordinanza, ed i sindacati, totalmente contrari. I tre segretari Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò, al termine dell'incontro, hanno detto: "siamo entrati nel merito delle questioni anche per capire da dove scaturiscano le tensioni. In sostanza, confidiamo sul fatto, fermo restando la differenza di vedute, di avviare un ragionamento secondo il quale sia possibile affrontare il tema degli appalti a monte, per evitare il ripetersi di tensioni".

Cgil, Cisl e Uil, dunque, auspicano un nuovo dialogo con il prefetto Pizzi "perché il tema degli appalti è la madre di tutte le battaglie e pur rimanendo fermi su posizioni che oggi sono alquanto lontane, siamo riusciti a parlarne e chissà che dal dialogo non emergano soluzioni al vero motivo per cui scaturiscono le tensioni sull'area industriale. Una cosa è certa: continueremo a chiedere interlocuzioni e sollecitazioni alla prefettura, poiché siamo convinti che questa posizione ferma da parte del prefetto complichi le cose anziché risolverle. E noi chiediamo di risolvere un problema che rischia di diventare sociale".