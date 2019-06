Siracusa, operazione “By Catch”: irregolarità in pescherie e ristoranti, sanzioni per 25mila euro

Sono state in tutto 73 le verifiche in strada, pescherie, ristoranti, punti di sbarco e zona Plemmirio, effettuate dalla Polizia marittima, su disposizione della direzione marittima di Catania, con uomini e mezzi della Capitaneria di porto di Siracusa, nell'ambito dell'operazione denominata “By Catch.

Tra le violazioni amministrative accertate anche la mancanza di tracciabilità e documentazione del Tonno rosso, oltre che la pesca di ricci in tempi vietati, cioè maggio e giugno, e la pesca di militi nel Porto grande. Le sanzioni notificate ammontano ad un totale di 25mila euro, mentre il prodotto ittico in questione è stato sequestrato.

A seguito di analisi da parte del personale dell'Asp, il pesce è stato distrutto perchè di dubbia provenienza. Gli esemplari di ricci di mare invece, ritrovati ancora vivi, sono stati rigettati in mare.