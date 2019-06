Siracusa, bilancio di previsione 2019: interrogazione del consigliere Buonomo

Interrogazione del consigliere comunale Michele Buonomo in vista del prossimo Question Time previsto per metà mese.

Il componente del gruppo Democratici Per Siracusa ha chiesto rassicurazioni all' assessore al Bilancio Nicola Lo Iacono, circa eventuali rilievi da parte della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione 2019 che sarà presto portato in aula. In particolare Buonomo chiede di conoscere i criteri con cui è stato predisposto lo strumento finanziario.