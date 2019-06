Siracusa, M5s: "No ad aumenti su tariffe per uso Campo scuola Pippo Di Natale"

No ad aumenti su tariffe per utilizzare il Campo scuola Pippo Di Natale. A dirlo i portavoce del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Siracusa Roberto Trigilio (consigliere proponente), Silvia Russoniello, Chiara Ficara e Francesco Burgio, che hanno firmato una mozione indirizzata all’Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Siracusa e all’assessore al ramo, Nicola Lo Iacono, con la quale chiedono la revoca della delibera di Giunta del 2 maggio. Oppure, in alternativa, propongono di ridurre del 50% le tariffe, escludendo dal pagamento gli atleti con ridotte funzionalità psicomotorie e predisponendo comunque tutti i correttivi necessari per rendere veramente agibile il campo di calcio.

"Tali aumenti, in un momento di crisi economica come quello che stanno attraversando molte famiglie siracusane, rischiano di pregiudicare seriamente il diritto allo sport. Tra l’altro - dicono Trigilio, Russoniello, Ficara e Burgio - si tratta di aumenti che non trovano giustificazione, né logica né giuridica, anche a fronte delle pessime condizioni in cui versa il manto sintetico del campo di calcio, dove sono presenti vistose buche e avvallamenti che espongono il Comune a possibili richieste di risarcimento del danno. Tali condizioni del campo, come se non bastasse, peggiorano visibilmente e rapidamente, soprattutto a seguito delle recenti piogge e in tutto ciò - concludono i 4 consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle - l’amministrazione comunale che fa? Aumenta le tariffe e non prevede nemmeno esenzioni o riduzioni per gli atleti che versano in cattive condizioni economiche o con ridotte funzionalità psicomotorie".