Floridia, in casa 6 piante di marijuana: arrestato odontoiatra 52enne

Nascondeva in casa sei piante di marijuana, per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, M.S., 52 anni, odontoiatra floridiano incensurato.

La scoperta dei militari a seguito di perquisizione domiciliare, durante la quale sono state trovate, e sequestrate, 6 piante di marijuana, di cui 5 piante, aventi rispettivamente altezza di 25, 40, 45, 50 e 80 centimetri, coltivate in vaso e una pianta di 60 centimetri coltivata direttamente nel terreno. Inoltre, all’interno della cucina dell’abitazione, è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente destinate allo spaccio.

Il 52enne è stato tradotto ai domiciliari