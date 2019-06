Siracusa, decongestionare Ortigia e incentivare all'utilizzo dei bus navetta: due corsie preferenziali per il centro storico

Prende forma il crono programma che porterà a mettere in pratica i contenuti del Piano della mobilità e piano del traffico, approvati dal Consiglio comunale, ma operativi solo dopo un percorso di condivisione con i cittadini, con la commissione consiliare e tutte le categorie coinvolte. A rendere noti i provvedimenti l'assessore alla Mobilità, Giovanni Randazzo, in conferenza stampa questa mattina, insieme all'Ufficio mobilità e al capo della polizia municipale.

Al momento, il primo step consiste nell'istituire due corsie preferenziali che saranno realizzate: una in via Malta, per l'ingresso verso Ortigia, e l'altra in Corso Umberto, in uscite da Ortigia, riservate a residenti e navette. L'obiettivo di questo primo provvedimento è intanto decongestionare il traffico nel centro storico, ma anche incentivare la cittadinanza ad utilizzare il mezzo pubblico, sfruttando i grandi parcheggi che si trovano fuori Ortigia (Piazza Adda e via Augusto Von Platen). In estrema sintesi, l'Amministrazione vuole puntare ad educare il cittadino a lasciare l'auto fuori dal centro storico per poi raggiungerlo con le navette che, una volta che avranno la loro corsia preferenziale, arrivano in Ortigia nel giro di massimo 10 minuti. Non solo, ma grazie al supporto della Polizia Municipale, si vuole dare vita ad un'aspra lotta del parcheggio selvaggio.

I tempi dell'attuazione delle corsie non sono ancora noti.