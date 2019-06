Noto, aggressione a mano armata in centro: denunciati in tre

Avrebbero aggredito, nei giorni scorsi, due giovani in Piazza Mazzini a Noto. Secondo la Polizia di Stato, gli autori dell'aggressione sarebbero un uomo di 46 anni, il quale avrebbe consumato l'aggressione armato di coltello, e due minori di 17 anni, tutti denunciati per lesioni personali aggravate e danneggiamento in concorso.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'aggressione sarebbe scaturita da un tentativo di chiarimento a seguito di una lite avuta qualche sera precedente.

Uno dei minori, supportato dall’amico e dal padre di quest’ultimo, si sarebbe scagliato con calci e pugni contro le due vittime, danneggiando, successivamente l’autovettura di proprietà di una, frantumando il finestrino posteriore destro e provocando vistose ammaccature alla fiancata dell’auto e allo specchietto retrovisore destro.