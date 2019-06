Siracusa, il 15 giugno corteo per Renzo Formosa: la famiglia pretende giustizia

Giustizia per Renzo Formosa, il giovane siracusano che il 22 aprile del 2017 è morto a seguito di un incidente stradale accaduto il giorno prima in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa. Renzo stava tornando a casa da scuola, quando, secondo la ricostruzione sin qui nota, è stato travolto da un auto con alla guida un 22enne, allo stato indagato per omicidio stradale.

Il 15 giugno alle 16,30 un corteo prenderà il via da Corso Umberto, all'altezza dei villini per raggiungere Piazza Archimede.

A oltre due anni da tragico incidente in cui Renzo ha perso la vita, la famiglia non ha ancora avuto risposte alle sue richieste di giustizia. Del caso si sono occupate anche trasmissioni televisive nazionali come "Le Iene" e "Chi l'ha visto?" che hanno evidenziato alcune "anomalie" e punti oscuri della vicenda per le quali i genitori di Renzo pretendono risposte chiare e soprattutto giustizia per poter dare pace, almeno in parte, ad un dolore che è condiviso dalla città intera. Mamma Lucia non si arrende e lotta anche per evitare che in futuro possano accadere altri episodi simili, ripetendo che per mettersi alla guida di un'auto bisogna essere responsabili e pensare sempre alle conseguenze delle proprie azioni.

Il tam tam dei social è già iniziato per invitare tutti a stare al fianco di mamma Lucia e papà Giulio.