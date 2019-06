Siracusa, mercoledì la Festa dei Carabinieri in piazza Duomo

Si svolgerà mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 17,30, in Piazza Duomo di Siracusa, la cerimonia del 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Come da tradizione, la Festa comincerà con una breve e solenne cerimonia militare.

Saranno presenti militari in servizio ed in congedo provenienti da tutta la provincia. Infine, verrà letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma.