Augusta, oltre 50 alunni coinvolti nel Sasol@School all’Istituto Ruiz

Sono 50 gli alunni coinvolti nel progetto di Alternanza scuola/lavoro dal titolo “Sasol@School: la chimica incontra la scuola”.

A partecipare al coprogetto con Sasol Italy le terze classi dell'istituto Ruiz di Augusta, Liceo Scientifico di Scienze Applicate e Istituto Tecnico Settore Tecnologico.

Il percorso, avviato oggi, si divide in parti: prima la parte teorica della sostenibilità per l’industria chimica e per Sasol Italy, con esperimenti chimici e simuleranno il funzionamento di una vera impresa. Si cimenteranno inoltre nella scrittura di un curriculum vitae e nel colloquio di lavoro.

Nella seconda fase del progetto, verranno poi selezionati gli studenti che concluderanno in azienda la propria esperienza.

“Sasol@School è una full immersion nel mondo della chimica e dell’industria chimica – afferma Sergio Corso, Vice Presidente Operations Sasol Italy –: un’occasione per fornire ai ragazzi gli strumenti per conoscere e comprendere meglio il nostro settore e la nostra realtà aziendale, così come il contesto locale, per cogliere le richieste del mondo del lavoro. L’auspicio è che possano essere più consapevoli nelle scelte che segneranno il loro futuro professionale".