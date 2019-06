L'amministratore delegato Santangelo: "Non ci sono le condizioni per iscrivere il Siracusa al prossimo torneo"

Non ci sarebbero le condizioni per iscrivere il Siracusa calcio al prossimo torneo. Questa l'amara dell'amministratore delegato azzurro, Nicola Santangelo.

"Dopo settimane intense di trattative con molti imprenditori locali, ad oggi non abbiamo ricevuto nessun segnale concreto di partecipazione attraverso nuovi soci e Sponsor. - dice Santangelo - Per quanto suddetto non possiamo affrontare la nuova stagione da soli, come è avvenuto per la stagione appena conclusa, e per tanto se la situazione rimane tale, ritengo che non ci siano le condizioni necessarie per poter continuare e quindi per iscrivere la squadra e tanto meno affrontare un campionato molto competitivo come quello del prossimo torneo".

"La terza serie nazionale deve essere un orgoglio per la città, la sua provincia, l'intero territorio. - conclude - Serve un coinvolgimento totale, da parte di tutte le forze istituzionali, imprenditoriali e sportive, e quindi rimaniamo fiduciosi, sperando che possano arrivare segnali concreti e positivi per poter proseguire il percorso iniziato".