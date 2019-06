Floridia, chiusura definitiva per un bar di via Pascoli

Chiusura definitiva per il Planet Cafè di via Pascoli a Floridia. Lo ha disposto il Questore Gabriella Ioppolo, emanando un decreto di revoca dell’autorizzazione notificato oggi dai Carabinieri.

A seguito dei numerosi controlli effettuati, secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine, il locale era abituale ritrovo di pregiudicati, per la quasi totalità con precedenti specifici per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o segnalati quali assuntori.

A gennaio scorso è stato emesso un primo decreto di sospensione dell’attività per 15 giorni, a seguito dell'arresto del titolare dell’esercizio per detenzione di stupefacenti, cose che hanno determinato la revoca della licenza.

"La revoca della SCIA per l’esercizio della somministrazione alimenti e bevande - si legge nel provvedimento a firma del Questore - tende infatti ad evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio possa causare il protrarsi di condizioni nocive per l’ordine e la sicurezza pubblica e ciò, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dalla chiusura dell’esercizio stesso. Alla luce degli accadimenti evidenziati - continua il Questore Ioppolo – si è dunque ritenuto che esista il rischio concreto della reiterazione di simili episodi e che sussistono particolari esigenze per il ripristino della legalità mediante l’adozione del provvedimento di revoca, considerato che il Bar veniva utilizzato dal titolare e dagli avventori come luogo abituale per l’attività illecita di spaccio".