Canicattini Bagni, si dimette la consigliera di minoranza Luisa Chiarandà

Lettera di dimissioni per ragioni personali della capogruppo del Gruppo Misto del consiglio comunale di Canicattini Bagni, Luisa Chiarandà,

Seconda degli eletti con 347 voti (con un solo voto di scarto sul primo, Garro 348) nel gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare”, che sosteneva la candidatura a sindaco di Danilo Calabrò alle amministrative dell’11 Giugno 2017, la consigliera Chiarandà, 38 anni, esponente del Movimento “Cento Passi” nell’Ottobre 2018 era uscita dal gruppo consiliare di appartenenza a seguito di divergenze con il suo capogruppo, dichiarandosi indipendente e passando al Gruppo Misto, restando all’opposizione dell’amministrazione del Sindaco Marilena Miceli.

Una volta convalidate le dimissioni, il suo posto dovrebbe essere preso dal primo dei non eletti della lista “Insieme per Cambiare”, l’Agronomo trentunenne Michele Gionfriddo, che alle Amministrative 2017 ha riportato 223 voti.

Sulle inaspettate dimissioni di Luisa Chiarandà il presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta, e il sindaco Marilena Miceli hanno manifestato stupore e rammarico.