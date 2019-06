Rosolini, pulita e bonificata la zona a ridosso della Chiesa Santa Caterina

Pulita e bonificata la zona a ridosso della Chiesa Santa Caterina a Rosolini, grazie all'intervento dei volontari della comunità parrocchiale di Santa Caterina. Le operazioni di potatura sono state affidate ai membri dell'associazione Città verde.

“Sensibilizzare la cittadinanza al rispetto e alla tutela dell'ambiente – dice il Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Gerratana – soprattutto per noi amministratori rappresenta un aspetto importante del vive civile. Sono molto colpito ma anche riconoscente per il grande entusiasmo e dalla partecipazione a queste iniziative caratterizzate soprattutto dell'amore per la nostra città' e dal grande senso civico che compensano quei pochi ma deprecabili episodi di vandalismo e incuranza che ancora oggi purtroppo dobbiamo registrare. Il gesto compiuto dai volontari e dall’ associazione in questo luogo si associa a quello portato avanti in questi mesi da altri gruppi e aggregazioni varie, che ringrazio, in altre zone cittadine, rappresenta un segnale forte nonché, una sentita ed eloquente testimonianza, di appartenenza alla vita comunitaria, anche nel segno della più costruttiva collaborazione con l’azione portata avanti dagli Amministratori locali (amministrazione attiva e consigli comunale). Un fattore questo - conclude il Presidente del civico consesso -indispensabile per una crescita civica e sociale”.