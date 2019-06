Siracusa, prende forma il progetto di forestazione urbana

Oltre 6.000 alberi saranno piantumati a Siracusa entro i prossimi anni. I primi mille saranno messi a dimora già entro novembre.

Questo quanto prevede un progetto di forestazione della città che mira a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre gli effetti negativi delle emissioni inquinanti e che prende le mosse dall'adesione del Comune all'invito rivolto dal "Comitato aria nuova": applicare la legge 10 del 2013 che prevede la piantumazione di un albero ogni nuovo nato o bambino adottato. Sarà l'azienda foreste a fornire al Comune gli alberi che saranno piantumati a cura del Comitato.

Ma il Comune non sarà solo, in questo percorso che prevede e sollecita la partecipazione dei cittadini: ci saranno anche gli istituti comprensivi che piantumeranno alberi nelle loro aree di pertinenza nell'ambito del progetto " La foresta dei pini". Un pensiero e un ricordo è andato a Pino Pennisi, indimenticato presidente d Arci Ragazzi ad un anno esatto dalla sua scomparsa prematura.

Intanto gli studenti del Liceo Corbino, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno effettuato il censimento arboreo della città: a Siracusa ci sono attualmente 12.000 alberi con un rapporto di un albero ogni 10 persone, ben lontano dalla media ideale indicata dall'Oms, che indica 60 alberi ogni 100 abitanti.

A novembre, intanto, diventerà realtà il "Bosco delle troiane" frutto dell collaborazione con l'architetto Stefano Boeri: migliaia di lecci provenienti dagli alberi schiantati nelle foreste della Carnia, saranno piantati e rinasceranno a nuova vita nell'area alle spalle del tribunale, per diventare un nuovo polmone verde della città.