Canicattini Bagni, prevenzione incendi: il sindaco firma l'ordinanza

E' stata firmata dal sindaco Marilena Miceli l'ordinanza per la “Prevenzione incendi 2019, pulizia fondi e aree edificabili” nel periodo estivo.

Secondo quanto previsto dal documento, entro il 10 Giugno 2019, i proprietari delle aree edificabili e dei lotti interclusi all’interno del centro abitato, dovranno provvedere alla pulizia degli stessi mediante l’eliminazione di sterpaglie e di tutto quanto possa costituire probabile focolaio di incendio.

I proprietari dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, devono invece provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del te-reno e alla immediata rimozione di tutto quanto possa essere fonte anche accidentale, di innesco di incendi, mantenendo questo stato per tutto il periodo tra il 10 Giugno 2019 e il 10 Ottobre 2019, nel quale vige il totale divieto di accensione di fuochi e bruciare materiale vegetale nei terreni.