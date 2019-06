Prima Divisione, l’Eurialo perde contro il Comiso

Troppo forte il Comiso per l’Eurialo Siracusa. Le iblee si impongono per 3-0 al PalaCorso in 80 minuti di gioco e sono sempre più vicine alla promozione in serie D. La squadra di Salvo Drago ha cercato in tutti i modi di opporre resistenza, ma nulla ha potuto contro un avversario ben più forte ed organizzato. Il Comiso si è aggiudicato i primi due set per 25-18, mentre nel terzo ha ceduto 16 punti all’Eurialo. Sotto di una dozzina di punti ad inizio parziale, le aretusee hanno avuto una buona reazione, riavvicinandosi alle ragusane che, forse, credevano di aver già chiuso la partita. Poi però Comiso è tornato a “martellare” da tutte le posizioni e l’Eurialo, che ha comunque mostrato una buona fase difensiva, si è dovuta arrendere.

“Nulla da rimproverare alle ragazze dal punto di vista dell’impegno – ha detto il tecnico Salvo Drago – Sapevamo che sarebbe stato difficile mettere in difficoltà una squadra molto più attrezzata della nostra e che in questo momento è anche decisamente più motivata perché ad un passo dalla promozione. Domenica prossima chiuderemo il campionato affrontando l’Holimpia e cercheremo di interrompere la striscia negativa, anche se non sarà facile perché le biancazzurre sono nelle posizioni alte della classifica e, se non avessero sbagliato un paio di gare, sarebbero ancora in corsa per la promozione in serie D”.