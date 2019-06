Naufragio in Libia, 38 migranti in salvo: anche bambini

Un barcone di migranti si è rovesciato al largo della Libia, davanti alla città costiera di Gasr Garabulli. Finora sono stati tratti in salvo 38 superstiti, tra i quali nove bambini, soccorsi e ricondotti a riva. Continuano le ricerche in mare di altri possibili sopravvissuti. Lo twitta l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).