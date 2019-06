Siracusa, il Comune aderisce al progetto "Scuole sicure" su prevenzione e contrasto a spaccio e consumo droghe nei pressi di istituti scolastici

Il Comune di Siracusa inserito tra i 100 Comuni italiani che possono accedere al progetto "Scuole sicure" per l'anno scolastico 2019/2020 per mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio e al consumo di droghe tra gli studenti. L'adesione è stata votata favorevolmente dalla Giunta municipale il 28 maggio scorso.

Il progetto, approntato dal Ministero dell'Interno prevede un contributo, che nel caso del Comune di Siracusa, primo degli 8 Comuni siciliani, è pari a 49.010,83 euro, da utilizzare al 50% per le spese correnti e per il 50% per investimenti come per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, all'assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia locale, all'acquisto di attrezzature e alla promozione di campagne informative. Necessaria, inoltre, la stipula di un Protocollo d'intesa tra Comune e Prefettura con un monitoraggio costante delle azioni messe in campo, attraverso report mensili e una relazione finale.

Secondo le più recenti statistiche uno studente su quattro prova la droga e in alcuni casi "la prima volta" avviene a 12 anni. Da qui l'importanza di un'azione di prevenzione che questo progetto vuole attivare sia nelle scuole medie superiore che in quelle inferiori con il coinvolgimento della Polizia Municipale sia attraverso servizi di controllo del territorio nei pressi delle scuole, che attraverso la creazione di un rapporto costruttivo tra la Polizia municipale e gli istituti scolastici e l'organizzazione di incontri di legalità.