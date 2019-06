Lentini, celebrata la Giornata Nazionale dello sport

Celebrata stamane in Piazza duomo, a Lentini, la sedicesima edizione della Giornata nazionale dello sport.

La manifestazione, organizzata dal Coni, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale ed è rivolta a chi ama lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive. Quest' anno è stata la comunità lentinese, con in testa il sindaco Saverio Bosco e il fiduciario Coni per la zona nord Gaetano Caserta, ad ospitare una kermesse che ha visto protagonisti centinaia di bambini. Un vero e proprio villaggio sportivo con esibizioni di danza, aerobica, arti marziali, atletica leggera, basket, calcio e volley.

"La città - afferma il delegato provinciale Liddo Schiavo - ha risposto nel migliore dei modi per una grande festa di sport".