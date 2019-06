Pachino, servizio coordinato di controllo del territorio: 10 denunce

Dieci persone denunciate dai Carabinieri a Pachino nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio. In 6 sono stati deferiti per furto di energia elettrica: nelle loro abitazioni i militari dell'Arma hanno rinvenuto magneti di elevata potenza sul contatore per eludere il controllo della misurazione dell’erogazione dell’energia elettrica. Gli altri 4 sono stati denunciati, a vario titolo, per guida senza patente e porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso del servizio sono state controllate oltre 130 persone alla guida di circa 80 veicoli ed effettuate una ventina di perquisizioni personali e domiciliari.