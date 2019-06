Siracusa, 2 giugno Festa della Repubblica: le celebrazioni in Piazza Duomo

Anche Siracusa celebra la festa della Repubblica. Una cerimonia sobria si è tenuta in Piazza Duomo, aperta dalla rassegna da parte del Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, e del comandante del Comando marittimo Sicilia, Ammiraglio Andrea Cottini, della compagnia interforze in armi costituita da soldati, marinai, avieri e Carabinieri, agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle rappresentanze del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile.

Dopo l’alza bandiera la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, gli interventi del sindaco di Siracusa, Francesco Italia e del Prefetto, Luigi Pizzi.

Il sindaco Francesco Italia, dopo una riflessione sul significato del risultato della consultazione del 2 giugno 1946 che fece dell'Italia una Repubblica, ha rivolto un invito agli uomini e alle donne di oggi: "Rileggiamo la nostra Carta costituzionale, figlia di quel 2 giugno di 73 anni fa, con gli occhi di persone del ventunesimo secolo e affrontiamo le sfide di oggi con rinnovato senso civico in uno sforzo comune per rilanciare il Paese. Guardiamo con speranza all'avvenire dell'Italia, protagonista di una politica di pace e di giustizia in un'Europa libera, solidale, democratica e portatrice di valori universali.

Il dialogo e il senso più alto della funzione pubblica e politica devono aiutarci in questo impegno. Perché è proprio nel confronto, nel rigore istituzionale e nel ricordo del sacrificio dei tanti che hanno perso la vita per la giustizia civile e sociale che possiamo trovare le motivazioni per il progresso e per spingere indietro i tentativi di chi fa leva sulla crisi economica per alimentare le diseguaglianze".