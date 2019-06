L'Italia celebra oggi la Festa della Repubblica

Il 2 e 3 giugno del 1946 gli italiani si recarono alle urne per un referendum istituzionale:bisognava decidere fra Monarchia, rappresentata dallo stemma sabaudo, oppure Repubblica, con stemma turrita.Si trattò della prima votazione a suffragio universale convocata in Italia. Oggi festeggiamo la decisione espressa dal popolo italiano. Dopo gli onori del Presidente Mattarella all'Altare della Patria a Piazza Venezia,consueta parata delle Forze militari a via dei Fori Imperiali.Immancabili le Frecce Tricolori.

"Ricorre oggi la data di fondazione della Repubblica:la festa degli italiani.Sono stati, questi, settantatré anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà,giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Carta costituzionale,riferimento per ogni cittadino e guida per chiunque sia chiamato a responsabilità a favore della collettività". Lo scrive il presidente della Repubblica,Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Vecciarelli.