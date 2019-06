Siracusa, permane la crisi del mercato immobiliare: compravendite giù dello 0,8% nel 2018

Il numero delle compravendite immobiliari continua ad essere basso in tutta la Sicilia e anche a Siracusa rispetto al picco raggiunto nel 2006.

Il dato arriva dal nuovo report de Lo Sportello casa del cittadino costituito da Cam Fimaa Palermo, Ania Sicilia e Casa Mia Sicilia secondo il quale questa crisi va imputata principalmente a due fattori: la rigidità degli istituti di credito nell’erogare i mutui e l’emigrazione dei siciliani verso altre regioni e nazioni in cerca di lavoro e miglior stabilità economica.

A Siracusa nel 2018 la quotazione media di un'abitazione si è attestata sui 983 euro al metro quadro facendo registrare una flessione dello 0,8% rispetto all'anno precedente; in provincia il costo scende a 700 euro al metro quadro con un a diminuzione dello 0,5% rispetto al 2017.

E' diminuita, inoltre, la superficie abitativa media delle unità immobiliari oggetto di compravendita: 107 metri quadri a Siracusa e 106 in provincia, dimostrando l’evoluzione dello stile di vita delle famiglie che tendono tende sempre più ad avere un ambiente unico che comprenda cucina e soggiorno, abolendo, di fatto, l’ambiente salotto molto in voga fino agli anni novanta.