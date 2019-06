Siracusa, "Un bosco in Comune": oltre 6mila alberi per la città

Si chiama Boschi in città l'iniziativa che porterà in città oltre 6mila alberi: così il Comune di Siracusa aderisce a una proposta del “Comitato aria nuova”.

Il progetto sarà illustrato lunedì, a partire dalle 9, all'Urban center di via Nino Bixio 1, in cui saranno presentate alcune idee ed iniziative. Apriranno i lavori il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore all'Urbanistica e al Decoro urbano, Giusy Genovesi, che parleranno delle scelta dell'Amministrazione per una città più vivibile, sostenibile dal punto di vista ambientale, da realizzare attraverso la partecipazione dei cittadini e l'applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale.

Inoltre, l'attore Michele Dell'Utri dedicherà a Pino Pennisi, indimenticabile presidente di Arci Ragazzi, ad un anno esatto dalla sua scomparsa. Sarà l'occasione per presentare il progetto “La foresta dei Pini” che prevede la piantumazione di alberi da parte degli istituti comprensivi cittadini.