Siracusa, Castello Eurialo: il Comune si assume la gestione per riaprirlo al più presto

Si farà carico il Comune, tramite convenzioni con associazioni e guide ambientaliste, della gestione del Castello Eurialo per permetterne l'immediata riapertura. Ad annunciali è l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, stamattina, in sede di conferenza stampa. La gestione comunale rappresenta una fase di passaggio, in vista della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione del nuovo parco archeologico di Siracusa, che dovrebbe avvenire a breve.

"La città - ha detto Granata durante l’incontro con i giornalisti organizzato insieme al movimento “Oltre” – ha già perso 75 milioni di euro in questi 15 anni di mancata autonomia del Parco archeologico di Siracusa e ha subito l’offesa di tenere chiuso il Castello Eurialo. Anche stamattina sono arrivati turisti da altre parti d’Italia che pensavano che il monumento fosse aperto per averlo letto sul sito della Regione. A malincuore, abbiamo dovuto dire loro che anche quanto riportato sul web era errato e questo significa che alla Regione non interessa assolutamente nulla di Castello Eurialo. Quando l’autonomia diventerà effettiva sarà possibile istituire delle navette che colleghino la Neapolis con Belvedere ma anche ipotizzare un’apertura notturna del monumento".