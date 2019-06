Agrigento, dissequestrata la nave Sea Watch

E' stata dissequestrata, dalla Procura di Agrigento, la nave "Sea Watch" che, lo scorso 18 maggio a Lampedusa, aveva portato in salvo 47 migranti tratti in acque libiche. Una volta conclusi gli accertamenti e in seguito al dissequestro la nave della Ong potra' lasciare il porto di Licata (Ag). I pm hanno ritenuto, infatti, cessate le esigenze probatorie.