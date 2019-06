Floridia, vertenza Uno Discount: proclamato lo stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Uno discount a Floridia. Il punto vendita fa capo al gruppo Abate da mesi impelagato in una procedura fallimentare al tribunale di Catania. I 4 lavoratori, che non sono stati posti in cassa integrazione, non hanno ancora percepito lo stipendio di aprile. Intanto l’immobile in cui si trova il punto vendita risulta aggiudicato tramite asta giudiziaria al gruppo Radenza che espone il marchio Crai e che non ha ancora rese note l sue intenzioni. Da qui la grande incertezza e preoccupazione per il futuro per questi lavoratori.

“Abbiamo più volte richiesto un incontro tra le parti - dichiara il segretario Generale Filcams Cgil Siracusa Alessandro Vasquez - e in ultimo abbiamo invitato l’ispettorato del Lavoro per discutere sulle possibili soluzioni. C’è la volontà di cedere la licenza da parte di Abate, ma non si capisce invece quale è la posizione del gruppo Radenza che già vanta due punti vendita a Floridia. Raccogliamo favorevolmente dopo nostra richiesta - conclude - la volontà del Sindaco Limoli di affrontare la questione e dibatterla in un Consiglio Comunale aperto.”