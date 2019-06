Augusta, tentato furto in un supermercato: arrestato 55enne

Avrebbero tentato di rubare da un supermercato, in contrada Scardina, ad Augusta, generi alimentari nascondendo la refurtiva all'interno di un borsone per poi non passare i prodotti alle casse per il pagamento. Ad accorgersi del tentato furto i dipendenti del supermercato che hanno chiamato i Carabinieri. Quest'ultimi, sul posto, hanno raggiunto i presunti autori del furto nel parcheggio. Alla vista dei militare uno dei due avrebbe tentato la fuga per poi essere raggiunto dai Carabinieri, che lo hanno arrestato. Si tratta di Angelo Bosco, 55 anni, di Siracusa.

La refurtiva del borsone è stata restituita al responsabile del supermercato.