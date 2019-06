Siracusa, settimana Nazionale della Sclerosi Multipla: volontari Aism in largo XXV Luglio

Volontari dell'Aism oggi in largo XXV Luglio, dalle 10 alle 18, in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla.

In Ortigia, è stata allestita una postazione dove sarà realizzato il laboratorio esperenziale "Senti come mi sento", progetto di sensibilizzazione Aism per coinvolgere quante piú persone possibili a provare sensazioni, emozioni, sintomi frequenti e difficoltà di chi convive con la sclerosi multipla. Tramite una serie di supporti i volontari faranno capire come si sente una persona che tutti i giorni convive con la sclerosi multipla.