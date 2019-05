Siracusa, nuove assunzioni e stabilizzazione di personale sanitario

Nominati di ruolo dall'Asp di Siracusa 35 infermieri professionali, 8 collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia e 17 dirigenti medici di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, utilizzando le graduatorie di bacino approvate dall’AOE Cannizzaro e dall’AOU Policlinico di Catania. Dei dirigenti medici, in 5, che erano già in servizio a tempo determinato, hanno sottoscritto con decorrenza 1 giugno il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

“Stiamo procedendo – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – grazie alla determinazione dell’assessore regionale della Salute Ruggero Razza, nell’importante processo di adeguamento della dotazione organica dell’Azienda che ci sta consentendo di colmare carenze di personale, nel rispetto del Piano del fabbisogno triennale".

Intanto sono in via di definizione le procedure di mobilità regionale e in subordine interregionale per la copertura dei 20 posti di dirigente medico di varie discipline e sono stati banditi ulteriori 33 posti di dirigente medico: 4 di ostetricia e ginecologia, 6 cardiologia, 6 medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, 4 geriatria e 13 radiodiagnostica.

A completamento delle procedure di mobilità, la direzione aziendale ha bandito l’avviso per 30 posti di operatore socio-sanitario (ulteriori 28 saranno destinati con un apposito concorso interno in via di predisposizione per i dipendenti che hanno conseguito il titolo di operatore socio-sanitario) e 3 posti di ingegnere.

Infine, sono stati stabilizzati 3 tecnici di laboratorio e ha pubblicato il bando per 3 posti di dirigente psicologo.