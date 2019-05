Siracusa, Capitaneria di Porto: va in congedo il Comandante Armenia

E' andato in congedo, dopo 30 anni, di servizio alla capitaneria di Porto di Siracusa, il Comandante Armenia. Questa mattina la cerimonia con tutto il personale della sede.

Armenia aveva iniziato la propria esperienza nel 1986, in qualità di Ufficiale di complemento, e da allora, dopo il passaggio in servizio permanente, si è speso per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Corpo, con la capacità di donare sé stesso ai propri simili e non sottraendosi mai ad azioni che richiedevano anche sforzi immani, come quando nel 2013 la Guardia Costiera di Siracusa si è trovata improvvisamente a fronteggiare il fenomeno migratorio, che per più di un anno ha visto il territorio aretuseo meta di flussi migratori inarrestabili. In qualità di Capo Servizio Operazioni della Guardia Costiera di Siracusa, il Comandante Armenia ha saputo fronteggiare e portare a buon fine operazioni difficili per trarre in salvo persone disperate in balia del mare, mostrando sempre un encomiabile spirito di servizio.