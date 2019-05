Siracusa, chiusa un'ala di Palazzo Vermexio per infiltrazioni d'acqua

E' stata interdetta un'ala del corridoio degli uffici del quarto piano di Palazzo Vermexio, quattro stanze della presidenza, in seguito ad una relazione dell’ufficio tecnico comunale.

Il motivo è da ricercare in infiltrazioni di acqua piovana che avrebbero reso la struttura poco sicura. Interventi di ripristino saranno effettuati, nel frattempo, gli uffici saranno trasferiti e accorpati a quelli dell’ala sinistra.

I locali dell’aula consiliare, invece, non subiranno alcuna restrizione rispetto all’ordinario utilizzo.