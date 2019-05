Augusta, intensi controlli su strada: 19 pattuglie in servizio

Intensi i controlli dei Carabinieri sul territorio con l'obiettivo di rinforzare l’attività di prevenzione e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tutto sono state 19 le pattuglie su strada, con 42 militari dell’Arma.

In bilancio delle operazioni è di 5 persone denunciate, 80 veicoli controllati, 103 persone identificate tra conducenti e passeggeri, 9 violazioni accertate in materia di codice della strada.

nell'ambito dei servizi antidroga, 2 individui segnalati alla Prefettura, a sequestrata sostanza stupefacente, di cui 61 grammi di marijuana e 1,72 grammi di cocaina. Inoltre, sequestrati due veicoli di cui uno ai fini della confisca. Denunciato, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il melillese G.G., 52 anni, un minore residente a Lentini, i fratelli G.V.O.R.D., 21 anni e G.V.J., 20 anni.

Un cittadino di Augusta, 21enne, è stato trovato alla guida del mezzo sprovvisto di patente.