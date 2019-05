Rosolini, raccolta differenziata al 53,66%: soddisfatto il sindaco

Si attesta al 53,66% la percentuale di raccolta differenziata a Rosolini. A confermalo i dati relativi al mese di aprile 2019 forniti dall'Ufficio Ecologia nella scheda inviata alla Regione Siciliana.

Una percentuale in crescita che soddisfa il sindaco Pippo Incatasciato e l’Assessore all’Ecologia Francesco Arangio.

"Un dato significativo – afferma il primo cittadino - che fotografa l’impegno che l’amministrazione comunale sta portando avanti per rendere più accogliente, vivibile e soprattutto ecologica la città. L’indice percentuale di raccolta differenziata è passata al 53,66% un trend che dimostra come siano stati efficaci gli interventi di sensibilizzazione, informazione e controlli messi in campo dall’amministrazione comunale con l’assessore di riferimento Francesco Arangio e dalla società IGM – Rifiuti industriali che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani".