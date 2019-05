Rosolini, il Comune e il Centro Antiviolenza “Ipazia” insieme per dire No alla violenza sulle donne

Protocollo d'intesa, stipulato tra il Centro Antiviolenza “Ipazia” ed il Comune di Rosolini, per dire 'no' alla violenza sulle donne. Secondo gli accordi, il centro antiviolenza utilizzerà i locali comunali per istituire un presidio per le donne vittime di violenza.

Entrambi le parti, inoltre, si impegnano, tra l'altro, a sviluppare un piano annuale di programmazione condivisa, promuovere strategie pubbliche di intervento, promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione e procedere un’approfondita ricerca sulle cause, conseguenze e prevenzione.

"Si tratta – afferma l’assessore Guarino - dell’attuazione di un percorso che mira alla creazione di una rete in grado di intervenire con tempestività ed efficacia nei casi di violenza di genere e di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere tramite attività di prevenzione e di informazione da attuare sul territorio del Comune di Rosolini, attraverso la creazione di un presidio antiviolenza da ospitare in locali di nostra proprietà".