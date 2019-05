Siracusa, il Capo di Gabinetto Gaspare Calafiore nominato Vicario del Questore a Caltanissetta

Gaspare Calafiore, Primo Dirigente della Polizia di Stato ed attuale Capo di Gabinetto e Portavoce della Questura di Siracusa, è stato nominato Vicario del Questore di Caltanissetta. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per un funzionario della Questura di Siracusa.

Calafiore ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto nel febbraio del 2013 dopo aver diretto l’Ufficio Immigrazione della Questura aretusea, collaborando, inoltre nell’organizzazione e nella pianificazione dei servizi di ordine pubblico e nel complesso sistema dell’accoglienza, dell’identificazione e della gestione delle migliaia di migranti che in questi anni sono sbarcati nelle coste siracusane così come nel coordinamento degli Uffici centrali e periferici della Polizia di Stato di Siracusa e provincia. Calafiore ha diretto, anche, l’Ufficio per la Comunicazione, rendendolo più funzionale alle nuove esigenze di comunicazione ed informazione che la società moderna richiede, anche in adesione alle ultime direttive ministeriali. Sono stati numerosi gli incontri presso gli Istituti Scolastici della provincia, di ogni ordine e grado, realizzando proficui momenti di formazione civica alla cultura della legalità ed al rispetto delle regole.

"Esprimo grande soddisfazione - dichiara il Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo - per il meritato traguardo raggiunto da Gaspare Calafiore, prodromico di altri e più importanti successi professionali. A lui rivolgo, ancora una volta, un sentito ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questa provincia nel delicato ruolo di Capo di Gabinetto, apprezzato da tutto il personale in servizio per il garbo e la competenza che lo hanno sempre contraddistinto"..