Rosolini, mensa scolastica: via libera per il nuovo bando di gara

Via libera dalla Giunta comunale di Rosolini per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle sezioni di scuola materna, elementare e media degli Istituti Comprensivi per l'anno scolastico 2019/2020.

Con una delibera di Giunta, sono state date delle linee guida al dirigente da seguire tra cui: il mantenimento del miglioramento, dove possibile, degli standard di qualità finora raggiunti, l’affidabilità delle ditte partecipanti alla gara, la promozione di azioni volte alla riduzione degli sprechi, l’assegnazione di un punteggio qualitativo, l’utilizzo nel bando della cosiddetta “clausola sociale”, l’utilizzo dei centri di cottura di proprietà comunale, non consentire il sub appalto del servizio.

Il servizio dovrebbe partire il primo di ottobre per concludersi il 29 maggio del 2020.