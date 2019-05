Nel Ragusano, lavoratori sfruttati in azienda agricola: denunciati in due

Sono 35 i lavoratori, tra cui cinque donne, 20 tunisini, 10 romeni e cinque italiani, tutti assunti regolarmente ma sottopagati e sfruttati.

Blitz della Polizia di Stato di Ragusa, in un'azienda agricola a Santa Croce Camerina dove sono stati denunciati i due titolari per sfruttamento della manodopera.

Molti dei dipendenti erano costretti dallo stato di necessità a vivere in casette abusive, ma non in condizioni fatiscenti, all'interno dell'azienda.