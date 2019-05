Nel Catanese, truffa all'Ue: sequestrati beni per 1 milione di euro

Beni mobili e immobili, fabbricati, unità produttive agricole, quote societarie, conti correnti bancari e denaro contante per un valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Caltagirone dalla Guardia di finanza a 15 persone ritenute responsabili di truffa aggravata ai danni dell'Unione europea.

Sarebbero 34 le persone indagate, che dal 2008 al 2016 avrebbero indebitamente percepito dall'Agenzia europea per l'agricoltura (Agea) oltre 2 milioni di euro di contributi comunitari destinati a sostenere il settore agricolo.