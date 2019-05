Siracusa, deterioramento carrozza del Senato: Buonomo interroga l'Amministrazione

Quali mezzi vuole utilizzare l'Amministrazione per la futura tutela della Carrozza del Senato custodita da tanti anni, all'interno della teca posta al pian terreno di Palazzo Vermexio. Questa l'interrogazione scritta a firma del consigliere comunale Michele Buonomo.

Una prima analisi è stata effettuata, su richiesta del sindaco e dell'assessore Granata, al professore Teodoro Auricchio, presidente dell’Istituto Europeo del Restauro.

Da qui "venne confermato l'elevato tasso di umidità, all'interno della teca, - spiega Buonomo - che purtroppo favorisce il deterioramento biologico della stessa struttura, aggredita da minuscoli insetti. Ma venne pure evidenziata dal professore Auricchio una particolare caratterizzazione policroma e dorata che rischierebbe di essere sollevata nel solo tentativo di passare un panno sulla stessa. Una cosa molto importante, a detta dell'esperto, è quella di procedere ad una corretta ventilazione filtrata per non far accedere all’interno polveri".

L'interrogazione all'assessore Granata sarà trattata al prossimo Question Time del 17 Giugno in Aula