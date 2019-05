Siracusa, violazioni sanitarie in ristoranti: 3 denunce, 2 chiusure

Numerose violazioni sanitarie sono emerse, nei giorni scorsi, a seguito di alcuni controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Siracusa e dal personale Asp, all'interno di esercizi commerciali. Nell'ambito di questi controlli, sono stati denunciati i titolari di tre ristoranti per violazioni alla normativa sulla conservazione degli alimenti e due attività, in contrada Miano, sono state chiuse per gravi violazioni sanitarie e carenze igieniche.

Riscontrate, inoltre, violazioni amministrative come la mancanza di autorizzazione comunali per l’esercizio di somministrazione ed ampliamento abusivo dell’area di somministrazione, violazione per mancanza di cartellonistiche obbligatorie come quelle del fumo, mancata apposizione di scia e degli orari di apertura e chiusura dei locali. Le sanzioni contestate ammontano a 20mila euro.