Siracusa, l'Istituto Einaudi raccoglie fondi per l’Associazione Dynamo Camp

Raccolta fondi presso l'Istituto Einaudi di Siracusa per sostenere la causa dell’Associazione Dynamo Camp che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche.

La raccolta si terrà in occasione della rappresentazione della tragedia “Elettra” di Sofocle, messa in scena dal gruppo degli studenti del Laboratorio Teatrale presso l’auditorium dell’Istituto, sabato 1 giugno alle ore 20,00. L'evento è aperto a tutti