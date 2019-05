Il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone, a Siracusa: "Il Tempio di Giove Olimpico un tesoro abbandonato". VIDEO

"Ecco un altro tesoro abbandonato, il Tempio di Giove Olimpico di Siracusa, chiuso al pubblico". Così il senatore del Pd, Davide Faraone, commenta il suo blitz al sito archeologico, il secondo nel giro di pochi giorni.

"Il terzo scandalo che visitiamo in una delle zone della Sicilia la cui storia, in qualsiasi altro posto al mondo, sarebbe una formidabile occasione di ricchezza. - e poi continua - Cancello sbarrato, le erbacce che hanno invaso i percorsi e persino ostruito la vista della bellissima Ortigia. Ho scavalcato anche in questo caso, guardate che vergogna. Ma è così difficile curarlo, magari impegnando la forestale, custodirlo e aprirlo al pubblico, promuoverlo nel mondo? Secondo noi, no!".

La denuncia è stata pubblicata sul suo profilo social con tanto di video che puoi vedere cliccando QUI